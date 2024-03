Dla fanów teleturniejów trudno o lepszą informację. Artur Baranowski, który w ubiegłym roku zrobił furorę odpowiadając na wszystkie pytania w finale „1 z 10” znów pojawi się w telewizji. Tym razem jednak gracz postanowił spróbować swoich sił w innym programie.

Artur Baranowski zrobił prawdziwą furorę w „1 z 10”. Nie tylko go wygrał, ale również pobił historyczny rekord i odpowiedział na wszystkie pytania prowadzącego. Po trzech poprawnych odpowiedziach, każde pozostałe z 37 pytań brał „na siebie”. Nie popełnił żadnego błędu i zdobył łącznie aż 803 pkt.

Artur Baranowski nie pojawił się jednak w Wielki Finale, bo… zepsuł mu się samochód w drodze do studia. Wielu telewidzów czuło się zawiedzionych, co tylko wzmogło zainteresowanie ego osobą, co wyraźnie nie podobało się samemu zainteresowanemu. Nie występował publicznie i nie udzielał wywiadów.

Wszystko wskazuje na to, że teraz gracz powróci do telewizji. Artur Baranowski ma pojawić się w teleturnieju „Va Banque” emitowanym na Dwójce. Sam program przechodzi rewolucję, bo niebawem Przemysława Babiarza zastąpi Radosław Kotarski.

To właśnie nowy prowadzący w podcaście „Podsiadło&Kotarski” ujawnił, że w jednym z odcinków prawdopodobnie pojawi się Artur Baranowski. „Zobaczymy, czy będzie faktycznie. Jeśli będzie, to super. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam pana Artura” – powiedział Kotarski.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl