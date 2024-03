Maciej Musiał to jeden z czołowych polskich aktorów młodego pokolenia. Niedawno usłyszał pytanie dotyczące zarobków.

Musiał bierze obecnie udział w programie telewizji Polsat pt. „Dancing With the Stars”. W związku z tym cieszy się szerszym niż zazwyczaj zainteresowaniem mediów. Co ciekawe, dziennikarze pytają go również o sprawy niezwiązane stricte z telewizyjną produkcją.

Niedawno aktor usłyszał bowiem pytanie dotyczące tego, ile powinno się zarabiać, aby zapewnić sobie godne i spokojne życie. Maciej Musiał postanowił odpowiedzieć, jak sam to określił, „sprytnie”.

– Powiem sprytnie, że tyle, ile wydajesz. Trzeba sobie to wszystko policzyć, wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie, może to rozciągać czasami, spróbować żyć troszkę oszczędniej, czasem trochę szerzej – powiedział w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.

Gdy reporter portalu zaczął dopytywać wówczas głos zabrała tancerka Daria Syta, która przyznała, że mówi o życiu singla opłacającego rachunki oraz korzystającego od czasu do czasu z uroków życia w stolicy.

– Jak chcesz poszaleć w Warszawie to myślę, że z 10 tysięcy wystarczy – powiedziała tancerka, a Maciej Musiał przyznał jej racje.

