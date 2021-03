Artur Boruc wraz z żoną Sarą zamierzają się wyprowadzić z Polski. Projektantka na antenie „Dzień Dobry TVN” zdradziła, że jeśli bramkarz nie podpisze kontaktu, już wkrótce prawdopodobnie zamieszkają na stałe w Los Angeles.

Sara Boruc-Mannei od pewnego czasu może być mocno zadowolona ze swojej marki modowej. Swój showroom ma już między innym w Mediolanie, a ostatnio jej ubrania miała na sobie m.in. Kendall Jenner. Projektantka na antenie „Dzień Dobry TVN” zaprzeczyła, jakoby za to zapłaciła. „Jeżeli miałabym zapłacić Kendall Jenner za publikację na jej Instagramie, to jest to milion dolarów. Nie stać mnie na to. To jest na pewno ogromny łut szczęścia, nie ma co ukrywać” – stwierdziła.

Kobieta odniosła się również do sytuacji zawodowej swojego męża. Stwierdziła, że Artur Boruc od zawsze chciał zakończyć karierę w Legii. „Artur absolutnie spełnił swoje marzenia, założenia. Zawsze marzył o tym, żeby zakończyć karierę w Legii Warszawa. Myślę, że on to mówił, nigdy nie wierząc w to, że to się spełni. Ja też szczerze mówiąc nie myślałam, że wrócimy do Polski, a tutaj udało mu się wrócić, jeszcze grać. W sumie Artur ma 41 lat, więc na piłkarza jest już wiekowy, także jeśli chodzi o niego, to cudownie się układa” – powiedziała.

Sara Boruc-Mannei: „Przeprowadzamy się do Los Angeles”

Sara Boruc nie ukrywała, że wraz z Arturem nie zamierzają pozostać w Polsce na długo. „Jeżeli chodzi o Polskę, to wszystko zależy od męża. Jeżeli podpisze kontakt, to zostaniemy kolejny rok, jeżeli nie, to pewnie wyjedziemy niedługo wreszcie zamieszkać gdzieś na stałe, mieć swoje miejsce na ziemi. To nie będzie Polska. Przeprowadzamy się do Los Angeles” – mówiła.

Projektantka odniosła się również do dzieci jej i Artura Boruca. „Nigdy nie mieszkały w Polsce na stałe. Generalnie trochę się bały języka też tak naprawdę. Nasze dzieci mówią po polsku, my mówimy w domu po polsku, natomiast gramatyka itd. polegała na tym, że miały raz w tygodniu szkołę weekendową, także wiesz, jak można się nauczyć w takiej szkole” – dodała.

Czytaj także: Nergal ma apel ws. szczepień. „Nie słuchajcie covidiotów” [WIDEO]

Źr.: Dzień Dobry TVN