Już dzisiaj (18.01.2022) do Ziemi zbliży się asteroida (7482) 1994 PC1. NASA określiła ją mianem „potencjalnie niebezpiecznej”. Nie ma jednak powodu do obaw – obiekt ma przelecieć w odległości niemal dwóch milionów kilometrów od naszej planety.

Asteroida (7482) 1994 PC1 odkryta została w 1994 roku. Odkrycia w Obserwatorium Siding Spring w Australii dokonał Robert McNaught. Ostatni raz przeleciała w pobliżu Ziemi w 1933 roku, a dokładniej 17 stycznia. Kolejne zbliżenie ma nastąpić 18 stycznia… 2105 roku.

Teraz obiekt będzie widziany w pobliżu Ziemi 18 stycznia o godzinie 22:51 czasu polskiego. Asteroida przeleci z zawrotną prędkością 19,56 kilometrów na sekundę i będzie ją można obserwować przez co najmniej 15-centymetrowy teleskop. Jeszcze w 1994 roku NASA określiła asteroidę mianem „potencjalnie niebezpiecznej”.

Asteroida (7482) 1994 PC1 ma średnicę 1,052 km, znaną z dokładnością do 0,303 km. Jest to więc dość spora skała, znacznie większa niż te, które zwykle mijają Ziemię.

Tym razem jednak nie ma powodów do obaw. Asteroida przeleci w odległości 1,93 miliona kilometrów od Ziemi – to ponad 5 razy dalej, niż wynosi odległość Ziemi do Księżyca. Nie ma ryzyka, by w najbliższym czasie zderzyła się z naszą planetą.

Czytaj także: Ujawniono, jak Messi głosował w plebiscycie FIFA The Best. W najlepszej trójce nie było Lewandowskiego

Obiekt ten można obserwować przez amatorskie teleskopy, ale pełnia Księżyca znacząco to utrudni. Natomiast NASA proponuje wszystkim chętnym prześledzenie przelotu planetoidy przy pomocy specjalnej strony internetowej, która pokazuje aktualną sytuację w Układzie Słonecznym dla ciekawszych planetoid.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl