W stronę Ziemi zmierza asteroida 2024 YR4, którą dopiero niedawno odkryto. Szansa na uderzenie w naszą planetę pozostaje niewielka, ale niepokoi fakt, że to prawdopodobieństwo stale wzrasta. W przypadku zdarzenia obiekt może wywołać poważne zniszczenia, ale będą one lokalne.

Jak informuje Polsat News, badacze z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) obliczyli, że asteroida 2024 YR4 ma obecnie 1,6 proc. szans na zderzenie z Ziemią. Co prawda na razie prawdopodobieństwo należy ocenić jako nikłe, to jednak regularnie rośnie, co może niepokoić. Bezpośrednio po odkryciu asteroidy wynosiło 1,2 proc. Część badaczy uważa, że może być to nawet 2 lub 2,3 proc.

Wielkość obiektu szacuje się na od 40 do nieco ponad 90 metrów. „Asteroida tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat i może spowodować lokalne poważne zniszczenia” – wyjaśnili przedstawiciele ESA.

Jednocześnie naukowcy uspokajają. Zapewniają, że asteroida nawet nie zbliżyła się rozmiarami do obiektów określanych potocznie „zabójcami planet”. Tego typu obiekty kosmiczne mają co najmniej 1 kilometr średnicy i ich uderzenie w planetę może wywołać katastrofalne zniszczenia.

2024 YR4 po raz pierwszy dostrzeżono 27 grudnia i wydano pierwsze ostrzeżenia przed potencjalnym zderzeniem w 2032 roku. Asteroida wkrótce zniknie z pola widzenia i pojawi się ponownie w 2028 roku.

Źr. Polsat News