Wiktor Medwedczuk, oligarcha, były ukraiński polityk i przyjaciel Władimira Putina, zabrał głos ws. możliwego podziału Ukrainy. Wskazał przy tym na Polskę.

Medwedczuk udzielił komentarza dla agencji TASS. Odniósł się do możliwego podziału Ukrainy, o którym od jakiegoś czasu mówi się w Rosji. Medwedczuk, były ukraiński polityk, którego pozbawiono obywatelstwa, podkreślił, że podział Ukrainy to jedyny „właściwy sposób” zakończenia konfliktu.

Przy okazji oligarcha nawiązał do Polski, a także kilku innych państw Europy Wschodniej. Jego zdaniem Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria mogą chcieć uczestniczyć w podziale i aneksji Ukrainy. Stwierdził nawet, że te państwa rozważają to od dawna.

Medwedczuk twierdzi, iż Polska i inne państwa chcą chronić „mniejszości narodowe”, które rzekomo cierpią pod „nazistowskim reżimem Zełenskiego”. Należy jednak pamiętać, że są to wypowiedzi nacechowane rosyjską propagandą.

To nie pierwsze publiczne i kontrowersyjne wypowiedzi Medwedczuka. W przeszłości straszył konfliktem nuklearnym. W styczniu 2023 roku pozbawiono go ukraińskiego obywatelstwa oraz mandatu deputowanego do tamtejszej Dumy.

Przeczytaj również: