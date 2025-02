Brutalny atak na 14-latkę w Rabce-Zdroju. Nieznany mężczyzna bił nastolatkę pięściami w centrum miasta. Uratowali ją przypadkowi przechodnie. Służby wydały apel!

Do napadu doszło w środę, 12 lutego w godzinach porannych, w Rabce-Zdroju. 14-letnia mieszkanka podróżowała jak zwykle do szkoły na lekcje. W pewnym momencie, nieopodal stadionu miejskiego, uderzył ją mężczyzna.

Atak w Rabce-Zdroju: Okładał 14-latkę pięściami w centrum miasta!

Z ustaleń lokalnej „Gazety Krakowskiej” wynika, że napastnik najpierw zaczepił ofiarę ramieniem, a następnie doszło do szarpaniny. Na końcu zaczął okładać dziewczynę pięściami. Gdyby nie reakcja przypadkowych przechodniów mogłoby dojść do tragedii. Napastnik wyczuł zagrożenie i uciekł. Na miejsce wezwano służby. Nastolatka trafiła do szpitala, na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń i po kilku godzinach wróciła do domu.

Jednak policja w dalszym ciągu szuka sprawcy. Lokalny serwis „M jak Małopolska” donosi, że był to młody, wysoki mężczyzna o długich, kręconych włosach koloru blond, w wieku ok. 25-30 lat. Ma ok. 180 cm wzrostu. Sprawca ataku może mieć świeże zadrapania i inne oznaki walki na twarzy. Policjanci proszą wszystkich posiadających informacje w tej sprawie o kontakt z najbliższą jednostką policji.

