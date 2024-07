W biurowcu na krakowskim Ruczaju doszło do wstrząsających scen. 36-letni napastnik przeprowadził tam atak siekierą, w wyniku którego dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Radio RMF FM informuje, że sprawca pracował w tym miejscu.

Napastnik wtargnął do budynku i zaatakował siekierą jednego z pracowników. Poszkodowany trafił do szpitala, a lekarze określają jego stan jako ciężki. W jego obronie stanął ochroniarz. Wówczas 36-latek skierował agresję również w jego kierunku.

Na szczęście ochroniarz doznał lżejszych obrażeń. Na miejscu opatrzyli go ratownicy medyczni, którzy przyjechali karetką.

Atak siekierą w biurowcu miał miejsce ok godziny 10. „Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 36-letniego napastnika, został on przewieziony do policyjnej jednostki” – mówił dziennikarzowi RMF FM Piotr Szpiech z krakowskiej policji.

Sprawca przebywa w areszcie. Na razie nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na tak brutalny atak. Wciąż go nie przesłuchano. Wiadomo, że jest trzeźwy.

Źr. RMF FM