Na drodze gminnej Wytrębowice – Kowróz w województwie kujawsko-pomorskim doszło do bardzo groźnego wypadku. Autokar przewożący dzieci w wieku przedszkolnym wjechał do rowu. Kilkadziesiąt dzieci trafiło na obserwację do szpitali. Opiekunowie odnieśli obrażenia.

Szczegóły przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki, którego słowa przytacza portal radia RMF FM.

„Autokar przewoził grupę dzieci w wieku przedszkolnym z Bydgoszczy do agroturystyki w Gostkowie. Na drodze gminnej pomiędzy Wytrębowicami a Kowrozem wypadł z drogi. Najpierw jechał kawałek poboczem pola, a później wpadł do rowu” – powiedział kpt. Baniecki.

Czytaj także: Niedzielski ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń. Mówi o obostrzeniach

Czworo opiekunów dzieci odniosło obrażenia. Na szczęście nie zagrażają one ich życiu, ale jedną osobę zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prawdopodobnie ta osoba złamała kość udową.

Kpt. Baniecki poinformował, że 31 dzieci, które wiózł autokar nie odniosło obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu. Profilaktycznie wszystkie przetransportowano jednak do szpitali. Tam przejdą badania. „Dzieci trafiają do szpitali w Toruniu, Bydgoszczy, Chełmnie, Chełmży i Grudziądzu” – dodał.

Sprawę wyjaśniają śledczy. Wiadomo już, że w zdarzeniu nie uczestniczył żaden inny pojazd.

Źr. facebook; RMF FM