Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Wilczyce w pobliżu Legnicy. Autokar przewożący dzieci z przedszkola znalazł się w rowie. Doszło do tego na skutek uderzenia go przez inny samochód osobowy. Pasażer i kierowca osobówki, a także dwójka dzieci trafili do szpitala.

W czwartek o godzinie 11:30 na drodze DK 364 we wsi Wilczyce autokar wiozący 43 dzieci z przedszkola wylądował w rowie i przewrócił się na bok. Wcześniej uderzył w niego samochód osobowy.

Jak informuje Polsat News, dzieci jechały na wycieczkę z Legnicy do fabryki bombek w Złotoryi.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki opel, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w bariery energochłonne, a następnie odbił się i zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w prawidłowo jadący autobus, który w wyniku tego zdarzenia zjechał do rowu” – przekazała kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy podczas rozmowy z polsatnews.pl.

Kierowca i pasażer opla odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Hospitalizowano również dwójkę dzieci, która skarżyła się na dolegliwości.

Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. Wysłano też inny autokar, który zabrał dzieci.

Źr. Polsat News