Bartosz Kownacki i Włodzimierz Czarzasty starli się w programie „Ława Polityków” na antenie TVN24. Osią sporu okazało się zatrzymanie Margot, do którego doszło kilka tygodni temu. Po programie dyskusja przeniosła się do sieci.

Prowadzący program „Ława Polityków” na antenie TVN24 Piotr Kraśko poruszył temat zatrzymania Margot. Aktywista LGBT Michał Sz., vel Małgorzata Sz., zatrzymany został na podstawie oskarżenia o zniszczenie furgonetki anty-LGBT i atak na kierowcę. W areszcie spędza dwa miesiące.

Po zatrzymaniu Margot w wielu miastach Polski wybuchły protesty. Nie brakuje osób oburzonych faktem, że aktywista trafił do aresztu dla mężczyzn, mimo że uważa się za osobę niebinarną. To również był temat poruszony w programie, a dyskusję wywołał poseł PiS Bartosz Kownacki. „Ja bardzo jasno powiem. To jest osoba, która podobno miała dziewczynę. Widać, że jest bardzo krewki, więc na pewno sobie poradzi” – stwierdził.

Bardzo ostro na takie stwierdzenie zareagował wicemarszałek Sejmu i poseł Lewicy Wojciech Czarzasty. „To, co pan mówi, jest po prostu chamskie. Co pan sugeruje? Niech pan nie sugeruje takich rzeczy, że jak jest krewki to sobie w więzieniu poradzi. Jest pan chamem i tyle” – powiedział.

Czarzasty do Kownackiego: „Pan nie dość, że jest chamem, to jest jeszcze idiotą”

Kownacki nie pozostał dłużny i postanowił kontynuować wymianę zdań. „Jak pan mówi o panu Margot to ja bym tylko powiedział tak: jak w Polsce ktoś się uważa za Napoleona to jest leczony. Nie dziwię się dużej części środowisk, że jeżeli ktoś kto jest mężczyzną udaje, mówi że jest kobietą, że te środowiska tego nie rozumieją. Ja też tego nie rozumiem” – stwierdził.

„Uważa pan, że homoseksualiści powinni być leczeni?” – pytał w odpowiedzi Czarzasty. „Nie mówię o homoseksualistach, tylko o ludziach, którzy uważają, że są kimś innym niż są” – odpowiedział polityk PiS.

Na tę wymianę zdań zareagował Piotr Kraśko, którzy przypomniał, że Margot to osoba niebinarna, która chce być traktowana jako kobieta. „A niektórzy chcą być traktowani jako Napoleon albo marszałek Polski. Bądźmy poważny” – powiedział Kownacki. „Pan nie dość, że jest chamem, to jest jeszcze idiotą” – odpowiedział mu Czarzasty.

Źr.: TVN24