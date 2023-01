Katarzyna Dowbor opisała pewną bulwersującą sytuację, do jakiej doszło na planie programu „Nasz nowy dom”. Okazuje się, że podczas jednego z remontów, prezenterka na własnej skórze doświadczyła, czym jest sąsiedzka zawiść.

Program „Nasz nowy dom” to jeden z większych hitów telewizji Polsat. Ekipa programu wyszukuje potrzebujące rodziny i bezpłatnie przeprowadza gruntowne remonty w ich starych lub zniszczonych pomieszczeniach.

Choć zazwyczaj prowadząca spotyka się z falami wdzięczności, to jak się okazuje zdarzają się też i wyjątki. Katarzyna Dowbor w rozmowie z serwisem Pomponik opisała pewną sytuację, do jakiej doszło na planie programu.

Gdy ekipa przeprowadzała się remont kolejnego domu, do prezenterki podeszła wściekła sąsiadka głównej bohaterki odcinka programu „Nasz nowy dom”. „Pani wybiegła z mieszkania i mówi do mnie: „Pani Kasiu, co pani robi?”. Ja odpowiadam, że remontujemy dom, a ona: „Ale komu, tej ***?” – relacjonuje Dowbor.

„Popatrzyłam na nią i mówię do niej, że tak nie można. „Jest pani wierząca?”, zapytałam. To odparła, że tak. Powiedziałam jej: „I tam pan Bóg wszystkiego słucha i nie będzie pani wybaczone”. I ta pani spojrzała na mnie, weszła do mieszkania i zatrzasnęła drzwi” – dodała prowadząca programu „Nasz nowy dom”.

Źr. radiozet.pl; Pomponik