Oszuści wymyślają coraz to nowe sposoby, by ukraść pieniądze lub dane osobowe swoich ofiar. mBank przestrzega przed ich nowym sposobem. Podszywają się oni pod pracowników, by wyciągnąć ważne informacje.

Wiadomość o nowym sposobie oszustów pojawiła się na stronie internetowej mBanku, jednak mieć się na baczności powinni również klienci innych placówek. Jak podaje mBank, przestępcy podszywają się pod pracowników infolinii. „Przestępcy maskują swój prawdziwy numer telefonu i w takiej sytuacji numer, wyświetlany na ekranie Twojego telefonu, może okazać się fałszywy. Chcą, żebyś uwierzył, że faktycznie rozmawiasz z pracownikiem banku” – czytamy.

Jak informuje bank, oszuści mogą próbować nakłonić swoje ofiary do podania danych karty płatniczej, danych osobowych lub danych niezbędnych do korzystania z bankowości internetowej. Mogą również namawiać na instalację na urządzeniu oprogramowania, które umożliwi im przejęcie kontroli nad urządzeniem.

mBank zapewnia, że pracownik banku nie poprosi o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej, danych karty płatniczej oraz o potwierdzenie nieznanych transakcji. Nie będzie również prosił o instalację dodatkowych aplikacji.

Źr.: mBank