Bartosz Kurek, który przebywa obecnie we włoskiej Monzie, zwrócił się z apelem do internautów ws. koronawirusa. – Bardzo was proszę, aby się do tego stosować, aby stosować się do poleceń władz – podkreślił. Polski siatkarz apeluje również, aby czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł, a nie od celebrytów.

Najpoważniejsza sytuacja związana z epidemią koronawirusa panuje obecnie we Włoszech. Do tej pory patogen został wykryty u 12462 osób, a zmarło 827 osób. W środę potwierdzono 2313 nowe przypadki, co tylko potwierdza, że nadal nie udało się opanować gwałtownego wybuchu zakażeń.

W związku z zagrożeniem władze Włoch podejmują szereg decyzji, które ograniczają przemieszczanie się ludności i zarażanie innych. Z kraju dociera wiele niepokojących informacji.

Bartosz Kurek: Bardzo was proszę, aby się do tego stosować

Emocje postanowił ostudzić nieco Bartosz Kurek. Polski siatkarz występuje w obecnym sezonie w siatkarskim zespole Vero Volley Monza. Już od kilku miesięcy przebywa we Włoszech, w miejscowości Monza (ok. 30 km od Mediolanu). Siatkarz przekonuje jednak, że obecnie jest bezpieczny.

– Jesteśmy w Monzie, skończyliśmy właśnie trening, klub dba ze wszystkich sił, abyśmy byli bezpieczni. Z parkietu na hali praktycznie można jeść, tak został wyczyszczony i zdezynfekowany – podkreślił. Kurek zwraca jednak uwagę na ograniczenia. Siatkarz daje do zrozumienia, że pomimo świetnej pogody po treningu udaje się wprost do domu, choć ani on, ani jego narzeczona, nie znajdują się w grupie największego ryzyka.

– Kiedy wprowadziliśmy się do Monzy przywitała nas sąsiadka, starsza pani, do dzisiaj widzę w windzie ją i jej męża, którzy są niezwykle sympatycznymi ludźmi i na moje oko oni już są w tym gronie ryzyka. Chcę pokazać, że jest to czas, kiedy powinniśmy być odpowiedzialni – zaznaczył.

Kurek zaapelował również do internautów, aby w okresie zagrożenia zachowywali się odpowiedzialnie i bazowali na sprawdzonych informacjach. – Nie słuchajmy blogerów, modelek, gwiazd, sportowców. Jest tyle sprawdzonych miejsc, skąd można czerpać sprawdzone informacje – powiedział.

Siatkarz podkreśla również, że ważne jest wykonywanie poleceń władz. – Bardzo was proszę, aby się do tego stosować, aby stosować się do poleceń władz. Mam nadzieję, że już wkrótce wszystko wróci do normy – dodaje.

Źródło: Instagram, wprost.pl