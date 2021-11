Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada działania w związku z podejrzeniem procederu handlu certyfikatami covidowymi. W rozmowie z „Faktem” ujawnił, że służby działają już w tej sprawie.

Adam Niedzielski w rozmowie z „Faktem” poinformował, że podjęte zostaną zdecydowanie działania, które mają przeciwdziałać procederowi handlu certyfikatami covidowymi. „Od razu na początku trzeba wyraźnie powiedzieć: to jest działalność przestępcza. Według mojej wiedzy to pojedyncze przypadki medyków oraz hakerów wystawiających certyfikaty osobom, które nie zostały zaszczepione” – powiedział.

Szef resortu zdrowia przekazał, że pierwsze działania w tej sprawie zostały już podjęte. Ministerstwo zamierza przeprowadzać kontrole, tym bardziej, że można już zaobserwować pewne „niepokojące tendencje”. W niektórych miejscach osoby teoretycznie zaszczepione nagle zaczynają chorować. „Jeśli okazuje się, że wspólnym mianownikiem dla tych osób, które trafiają do szpitala z zakażeniem, jest jakiś konkretny punkt szczepień, to warto się temu przyjrzeć. To nie musi być wcale oszustwo, ale na przykład błędy przy podawaniu szczepionki. Będziemy się temu bacznie przyglądać” – stwierdził.

Adam Niedzielski ostrzegł również przed tego typu fałszerstwami. „Biorąc pod uwagę, że mamy jeden z najlepszych systemów informatycznych w ochronie zdrowia nasze działania naprawdę są szybkie. Ostrzegam więc wszystkich kombinatorów. W naszym systemie, jak w internecie, nic nie ginie” – mówił.

Żr.: Fakt