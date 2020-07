Wszystko wskazuje na to, że repolonizacja mediów jednak nastąpi, choć w ostatnich latach rządzący zarzucili ten pomysł. Na antenie radiowej Jedynki Jarosław Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie tego procesu i podał nawet termin, do którego powinno się to dokonać.

Repolonizacja mediów pojawiła się w pytaniu do Kaczyńskiego. „Trzeba wzorować się na państwach zachodnich, ale na których, to tego jeszcze nie chcę mówić.” – odparł prezes PiS. Przyznał jednak, że dotąd nie ma jeszcze przygotowanych żadnych projektów ustaw.

„Nie ma powodów, żeby Polska miała tu mniejsze prawa, czy inne podstawy, niż państwa zachodnie” – podkreślił Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział również, że repolonizacja mediów nastąpi jeszcze przed zakończeniem bieżącej kadencji Sejmu.

„Tu właśnie się trzeba wzorować na państwach zachodnich, które bardzo zaciekle bronią swojej suwerenności w tej dziedzinie. W Niemczech wykup jednego niezbyt wpływowego tytułu doprowadził do ostrej reakcji, i dlatego tytuł wrócił w niemieckie ręce” – przyznał Kaczyński.

Prezes PiS przekonywał, że należy się odwołać do regulacji dotyczących rynku mediów, które są „na zachód od naszej granicy”. „Z całą pewnością należy się do nich odwołać, a do których to ja jeszcze nie chcę mówić. (…) Analizujemy to, są dyskusje w tej sprawie, ale co nagle, to po diable.” – powiedział Kaczyński.

„Na pewno powodzenie tego procesu jest związane z różnego rodzaju innymi aspektami zmian, które trzeba prowadzić w naszym kraju, a także z pewnymi reakcjami międzynarodowymi” – powiedział Kaczyński.

Źr. dorzeczy.pl