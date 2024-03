Niedawno w mediach gruchnęła informacja, że Karol Strasburger po wielu latach miałby przestać prowadzić „Familiadę”. Jest odpowiedź TVP w tej sprawie.

Na początku tego tygodnia w mediach gruchnęła wiadomość, że Karol Strasburger może pożegnać się z „Familiadą” i przestać być prowadzącym popularnego programu. Mówiło się, że jego następcą może zostać znany dziennikarz TVP – Przemysław Babiarz.

– Dotarły do mnie takie wiadomości, że ktoś ma mnie zastąpić. Oczywiście, te różne takie opowieści trwają od wielu lat, więc tym specjalnie nie przejmowałbym się. To raz, a dwa, szczerze powiedziawszy, nawet nie mam na to wpływu, gdyby ktoś to wymyślił. I powiem jeszcze drugie zdanie, że nawet nie chcę mieć wpływu na takie różne sprawy – powiedział niedawno Strasburger w rozmowie z „Super Expressem”.

Głos zabrali także przedstawiciele telewizji publicznej. Na pytanie ws. Strasburgera odpowiedziało Centrum Informacji TVP. Okazuje się, że decyzja dotycząca prowadzącego „Familiady” zapadła.

– Prowadzącym program „Familiada” pozostaje Karol Strasburger – napisano w przesłanym do redakcji „Super Expressu” komunikacie rozwiewając tym samym pojawiające się wcześniej wątpliwości. Oznacza to, że fani „Familiady”, a także charyzmatycznego prowadzącego mogą odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne żarty Strasburgera, którymi ten rozpoczyna każdy program.

