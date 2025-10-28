Policja wydała komunikat dotyczący zdarzenia z poniedziałku. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz nie zapłacił za część zakupów, co wywołało burzę i oskarżenia o próbę kradzieży.

Nie milkną echa poniedziałkowego incydentu, w którym uczestniczył poseł Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz. Polityka przyłapano w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł.

Natychmiast interweniowała ochrona, która zatrzymała posła i wezwała policję. Skończyło się na mandacie, ale sprawa wywołała burzę w mediach. W końcu komunikat w sprawie wydała też policja.

„Dzisiaj, w godzinach przedpołudniowych, w jednym z krakowskich marketów meblowych pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który nie zapłacił za zakupy. Policjanci wezwani na miejsce, po ustaleniu okoliczności zdarzenia ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Mężczyzna przyjął mandat. Jak się później okazało, jest on czynnym posłem na Sejm RP” – napisano na oficjalnym profilu służby na platformie X.

Sam Berkowicz tłumaczył się nieuwagą. Poinformował, że robił „w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach”. „Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem, jak Mejza czy Sterczewski” – stwierdził.

