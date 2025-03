Białoruś przystąpiła do niespodziewanych działań w części obwodu witebskiego na północy kraju. Rozpoczęto tam „kontrolny pobór” z wezwaniem rezerwistów. Do tego ciężki sprzęt przystąpił do budowy umocnień.

O sprawie poinformował Biełsat. Manewry trwają w rejonie postawskim obwodu witebskiego. To tam Białoruś graniczy z Litwą. „Z rejonu postawskiego tworzy się umocniony obszar. Świadkowie powiedzieli Biełsatowi, że wzdłuż dróg wycina się drzewa i inną roślinność, która utrudnia widoczność” – donosi redakcja.

Rozmówca redakcji przekazał, że białoruskie służby „stawiają zęby smoka i coś kopią”. Działania te trwają na drodze R45, która łączy Połock z miejscowością Katłówka na granicy z Litwą, a dalej prowadzącą w stronę Wilna.

Na pracach budowlanych się nie kończy. Białoruś prowadzi również w tym regionie „kontrolny pobór z wezwaniem osób objętych obowiązkiem służby wojskowej oraz z dostarczeniem pojazdów dla wojsk terytorialnych”.

Oficjalnie przekazano, że w ten sposób trwa sprawdzenie zdolności lokalnych władz wykonawczych i wojskowych komisariatów do formowania wojsk terytorialnych.

Źr. Interia