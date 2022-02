„Inwazja Rosji może rozpocząć się w każdej chwili” – poinformował w piątek Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Po raz kolejny zaapelował do amerykańskich obywateli o opuszczenie terytorium Ukrainy.

Jake Sullivan poinformował w piątek, że rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się jeszcze podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. „Widzimy znaki dalszej eskalacji ze strony Rosji wokół Ukrainy i uważamy, że do nowej inwazji może dojść jeszcze podczas trwających igrzysk olimpijskich. Jesteśmy przygotowani na każde działania Rosji. Jeśli Rosja podejmie jakieś działania, to nasza odpowiedź będzie natychmiastowa, a wsparcie dla Ukrainy będzie trwało bez przerwy” – powiedział.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego zaapelował do amerykańskich obywateli o opuszczenie terytorium Ukrainy. „Chcę to powtórzyć bardzo wyraźnie: Stany Zjednoczone namawiają swoich obywateli, żeby jak najszybciej opuścili Ukrainę. Ryzyko jest na tyle wysokie, że najwyższy czas na wyjazd, dopóki wszystkie drogi są jeszcze otwarte. Wzywam do podjęcia odpowiedzialnego wyboru” – mówił.

Jednocześnie Sullivan poinformował, że Władimir Putin nie podjął żadnej decyzji. „Rosja ma tyle sił, by przeprowadzić poważną akcję wojskową. Wysłanie żołnierzy do Niemiec i do Polski to nie są żołnierze, którzy będą walczyć z Rosją. To nie są działania eskalacyjne, tylko obronne. Chodzi o obronę granicy NATO. Mamy podejrzenia, że Rosja będzie podejmować działania wojskowe i że może to zostać przeprowadzone bardzo szybko” – powiedział.

Żr.: Onet