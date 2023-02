Nietypową sytuację, do której doszło w jednym ze sklepów sieci Biedronka opowiedziała pracownica dyskontu w rozmowie z „Wirtualną Polską”. Chodzi o zachowanie jednej z klientek.

„Wirtualna Polska” zacytowała fragment rozmowy z jedną z pracownik sieci sklepów Biedronka. Kobieta opowiedziała historię, która przydarzyła się w jej sklepie. Wszystko zaczęło się od nietypowego zachowania jednej z klientek.

Okazało się, że kobieta codziennie przychodziła do sklepu i brała pieczywo z półki nie używając przy tym rękawiczek. Przez to macała wyroby gołymi rękami, co – szczególnie w dobie niedawnej pandemii – nie było zbyt higieniczne.

Pewnego dnia pracownica sklepu Biedronka nie wytrzymała. Gdy kobieta przyszła do kasy przeżyła spore zdziwienie. Na miejscu czekała na nią bowiem niespodzianka.

Biedronka: kobieta kupowała pieczywo bez rękawiczek. Przy kasie mocno się zdziwiła

– Przychodzi do nas elegancka i dobrze ubrana pani po 50. Płaszczyk, kozaczki, wymalowana jak modelka, ale notorycznie kupowała pieczywo bez rękawiczek. Miała do mnie pecha, bo co rano zwracałam jej uwagę – opowiada pracownica Biedronki.

– Pewnego dnia nie wytrzymałam, kiedy na moich oczach wymacała cztery różne chleby, po czym wzięła inny. Przyniosłam je wszystkie do kasy i kazałam policzyć – dodała. – Zdziwiona poszła do kierowniczki na skargę, ale ta przyznała mi rację. Od tamtej pory klientka zawsze ubiera rękawiczki – podkreśliła.

Eksperci, np. mikrobiolodzy, podkreślają, że używanie rękawiczek jest niezwykle ważne. W ten sposób ograniczamy bowiem przenoszenie drobnoustrojów, które mogą powodować choroby.

