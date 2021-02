Informacja o wyrzuceniu Adama Bielana z Porozumienia pojawiła się w mediach w piątek po południu. Niedługo później polityk gościł na antenie Polsat News. – Dementuję to – ogłosił.

Poseł Kamil Bortniczuk i europoseł oraz przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia Adam Bielan decyzją władz partii zostali wyrzuceni z Porozumienia przez aklamację – poinformował portal Onet.pl.

Wiadomość została później potwierdzona przez rzeczniczkę partii Magdalenę Srokę w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET.

A. Bielan i K. Bortniczuk wyrzuceni Porozumienia Jarosława Gowina, taką uchwałę tuż przed 19.00 podjęło prezydium partii. Decyzja musi być zatwierdzona przez sąd koleżeński mówi @RadioZET_NEWS rzeczniczka Porozumienia M. Sroka. — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) February 5, 2021

Konflikt w Porozumieniu. Jest oświadczenie Adama Bielana

Niedługo po oświadczeniu głos zabrał Adam Bielan. Eurodeputowany ogłosił na antenie Polsat News, że doniesienia o wyrzuceniu go z partii są nieprawdziwe. – Dementuję to – stwierdził stanowczo.

– Krajowy sąd koleżeński wczoraj zebrał się po to, żeby przeanalizować wszystkie dokumenty prawne związane z funkcjonowaniem naszej partii, no i doszedł do tej smutnej prawdy, wstydliwej dla nas prawdy, że kadencja Jarosława Gowina, która w przypadku wszystkich władz Porozumienia trwa 3 lata, minęła w kwietniu 2018 roku – przekonuje Bielan.

Eurodeputowany uważa, że Jarosław Gowin nie może już pełnić funkcji prezesa partii i zgodnie ze statutem jego obowiązki przejmuje przewodniczący konwencji krajowej.

– Jarosław Gowin pozostaje w rządzie ministrem gospodarki, odpowiedzialnym za kierowanie tarczy antykryzysowej dla polskich przedsiębiorców – informuje polityk.

– Natomiast my musimy uporządkować wszystkie kwestie formalne, tak żeby przeprowadzić w naszej partii normalne, demokratyczne wybory na najbliższym kongresie. Ten kongres będzie zorganizowany w momencie, kiedy restrykcje antyCOVID-owe zostaną zniesione – dodał.

W podobnym tonie Bielan tłumaczył swoją sytuację na antenie TVP Info.