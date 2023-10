Kierujący BMW 28 – latek w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala wskutek wypadku, do jakiego doszło w powiecie biłgorajskim. Mężczyzna z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z drogi do lasu. Samochód, którym kierował, rozpadł się na kawałki. Elementy pojazdu zostały rozrzucone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 28 – letni mieszkaniec gminy Łukowa w województwie lubelskim kierując samochodem BMW na trasie Łukowa – Józefów z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał z drogi do lasu.

Wrak pojazdu z rannym mężczyzną odnalazł dzisiaj około godziny 7:00 mężczyzna podróżujący tą trasą. Natychmiast powiadomił dyżurnego, który na miejsce skierował służby. 28-latek nieprzytomny i w stanie ciężkim został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do jednego z lubelskich szpitali. Elementy samochodu, którym kierował zostały rozrzucone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów.

Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Obecna pogoda nie poprawia warunków na drodze, jest ślisko i niebezpiecznie, jesienna aura źle wpływa również na nasze samopoczucie. Pamiętajmy, że śliska nawierzchnia sprawia, że wydłuża się znacznie droga hamowania. Gwałtowne manewry na mokrej nawierzchni mogą przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do kolizji i wypadków.

Źr. Policja