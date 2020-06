Krzysztof Bosak w rozmowie z Polsat News rozwiał wszelkie wątpliwości i jednoznacznie zapewnił, że w drugiej turze wyborów nie poprze Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście pod warunkiem, że to kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy z Andrzejem Dudą w drugiej turze. Obecne sondaże raczej nie pozostawiają złudzeń w tej kwestii.

Bosak w Polsat News zapewnił, że nie poprze Trzaskowskiego w drugiej turze. Kandydat Konfederacji ocenił, że Trzaskowski – jako prezydent Warszawy – prowadzi „politykę nieskuteczną, politykę różnych złamanych obietnic i promowania kulturowej lewicy”.

Dodał również, że nie poprze go także dlatego, że jest on politykiem PO. „Z naszej perspektywy Platforma to partia, która kiedyś miała reprezentować polskich przedsiębiorców, ale zdradziła te ideały.” – powiedział Bosak. „Skompromitowała się wieloma aferami, a w tej chwili jest uzależniona od skrajnej lewicy. Przypomnijmy, że w Koalicji Obywatelskiej są Zieloni” – dodał.

Kandydat Konfederacji podkreślił, że chce wygrać z Trzaskowskim i dać „Polakom prawdziwą alternatywę – żeby nie musieli wybierać mniejszego zła”.

„Widzę ogromną dynamikę wzrostową we wszystkich miastach, które odwiedzam” – mówił gość „Graffiti”. „Ja mam konserwatywne poglądy i nigdy tego nie ukrywałem” – dodał Bosak. Zapewnił także, że czuje energię od wyborców, z którymi spotyka się w trakcie kampanii.

Źr. polsatnews.pl