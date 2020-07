Krzysztof Bosak zdecydowanie zareagował na słowa Adama Bielana, jakie padły w programie „Gość Wiadomości” w Telewizji Polskiej. Polity Zjednoczonej Prawicy sugerował, że kandydat Konfederacji wyraził poparcie dla Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Bielan w TVP zniechęcał wyborców Konfederacji do głosowania na Trzaskowskiego. Wyborcy Konfederacji, która została zbudowana wokół idei Marszu Niepodległości nie dadzą się nabrać na te umizgi Rafała Trzaskowskiego.” -mówił.

„Trzaskowski jest najbardziej wychylonym w lewo prezydentem stolicy. To on po raz pierwszy w historii realizuje lewacką agendę wprowadzając kartę LGBT i inne postulaty ugrupowań lewackich. Finansuje te ugrupowania” – kontynuował Bielan.

Odniósł się również do tego, co mówił niedawno Bosak. „Cieszy mnie deklaracja Krzysztofa Bosaka, który kandydował, uzyskał niezły wynik, gratuluję mu tego. Powiedział, że weźmie udział w wyborach i więc na pewno nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, więc wniosek jest oczywisty. Dziękujemy za to wsparcie Krzysztofowi Bosakowi” – powiedział Bielan.

Bosak odpowiada Bielanowi

Kandydatowi Konfederacji bardzo nie spodobały się słowa Bielana. „Twierdzenie, że powiedziałem dzisiaj na kogo zagłosuję lub nie zagłosuję jest kłamstwem, panie europośle Bielan” – napisał Bosak na Twitterze. „Proszę nie dezinformować opinii publicznej korzystając ze swojego uprzywilejowanego dostępu do zawłaszczonych przez Was mediów publicznych.” – dodał poseł Konfederacji.

