Podczas sejmowej debaty nad przyszłorocznym budżetem Krzysztof Bosak uderzył w lewicową opozycję, że ta nie skupia się na tym co ważne. Wykazał, że jedynie jego formacja stara się skrupulatnie monitorować wydatki z budżetu.

Bosak zwrócił się w Sejmie do lewicy. „Tu moja pretensja do opozycji z lewej strony, ze strony Koalicji Obywatelskiej, tyle mówicie o tym, że w Polsce zagrożona jest demokracja. Kwestia sądów nie jest błaha, ale prawdziwy deficyt demokracji, to brak kontroli parlamentu nad wydatkami, bowiem to, co w tej chwili jest rozwijane przez rząd, pod pretekstem tego funduszu covidowego, to przecież nie jest wcale walka z COVID-19” – mówił.

„Natomiast pod pretekstem covida, w państwie stanu wyjątkowego, sanitarnego stanu wyjątkowego autoryzowanego przez prorządową opozycję z ław lewicowych, z ław platformerskich, opozycję, która nie jest autentyczną, bo nie przygląda się dokładnie finansom państwa, zgadza się na segregację sanitarną, zgadza się na łamanie praw obywatelskich jeśli tylko to jest pod pretekstem covida rozum im się wyłącza. Tu trzeba bronić demokracji – podkreślił Bosak.

Bosak pokazuje wykres

„Trzeba przyznać, że ostatni rok był jednym z najdziwniejszych lat jeżeli chodzi o finanse publiczne, o finanse państwa i projekt budżetu na rok ‘22, który rząd przedstawia, pokazuje jakiś rodzaj specyficznego rozzuchwalenia. Można by powiedzieć deprawacji tego rządu polegający na tym, że rzeczywiście cała sfera dowolnej polityki rządowej, polityki państwowej jest wyciągana poza sferę budżetową. Poza kontrolę parlamentu” – mówił Bosak.

„Proszę spojrzeć, to jest wykres pokazujący wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentarną. Pokazuje to finansowe instrumenty, które stworzył premier Morawiecki, które powodują, że od roku ‘19 gwałtownie rośnie, w przyszłym roku będzie to około 350 miliardów złotych poza kontrolą parlamentu, dodatkowego, rosnącego zadłużenia, prognoza na rok ‘25 to aż 400 miliardów złotych” – powiedział Bosak.

Źr. dorzeczy.pl