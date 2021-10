Wygląda na to, że po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki znów mamy do czynienia z dwoma ugrupowaniami, które wyraźnie przodują w sondażach. Wskazuje na to między innymi najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys dla RMF i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica – wynika z sondażu United Surveys dla RMF i „Dziennika Gazety Prawnej”. Na partię rządzącą chciałoby zagłosować 35,4 proc. badanych. To wprawdzie spadek o 1,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania, ale i tak ZP zachowuje dużą przewagę.

Na drugim miejscu w zestawieniu umacnia się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla ugrupowania wzrosło o 2,1 pkt proc. i obecnie wynosi 27,1 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 z poparciem wynoszącym 9,5 proc. Połączone siły obu formacji stanowią więc wyższe poparcie, niż uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość.

Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja i Lewica, uzyskując odpowiednio 6,8 oraz 6,7 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazło się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem wynoszącym 4,6 proc. Z kolei aż 9,9 proc. wyborców wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

