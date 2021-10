Klaudia Jachira znowu dała o sobie znać. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wygłosiła przemówienie, które wprawiło w osłupienie niektórych posłów. W trakcie wystąpienia przedstawiła… nową wersję „Roty”.

Klaudia Jachira jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych posłanek obecnej kadencji Sejmu. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej często prowokuje politycznych konkurentów.

Dzisiaj uderzyła w prezesa stowarzyszenia „Marsz Niepodległości„. „Lotna Brygada Opozycji za używanie ręcznej szczekaczki ma bana, a Bąkiewicz za zagłuszanie Bohaterek Powstania dostanie kolejne 4 miliony zł – Państwo dla Swoich!” – napisała.

Na tym Jachira jednak nie skończyła, bowiem jeszcze tego samego dnia wystąpiła w Sejmie w sprawie uchwały o ustanowieniu roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej. Posłanka KO nawiązała do słynnej „Roty”.

-Gdyby Maria Konopnicka pisała „Rotę” dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! – wyrecytowała Jachira.

-Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! – słyszymy na nagraniu.

-Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny wstanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski! – dodała Jachira.

Na recytację zareagowała prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. – O mój Boże, nie myślałam, że taki wiersz jeszcze tu usłyszę – stwierdziła.