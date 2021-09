Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konfederacji. W czwartek Grzegorz Braun z mównicy Sejmowej krzyczał do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: „Będziesz pan wisiał!”.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że składa zawiadomienie do prokuratury. W swoim wpisie oceniła, że Grzegorz Braun kierował do ministra zdrowia groźby karalne.

„Poseł Grzegorz Braun przekroczył dzisiaj kolejną granicę. Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim Parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej. W związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury” – napisała Witek na Twitterze.

Braun groził ministrowi?

Podczas sejmowej debaty nad protestem medyków Niedzielski usłyszał pod swoim adresem wiele krytycznych słów ze strony Grzegorza Brauna. „Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę (zdrowie – red.) aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych” – mówił poseł Konfederacji. Dodał, że ministrowi należy przedstawić „akt oskarżenia zawierający informację o kilkudziesięciu tysiącach nadmiarowych zgonów”.

„To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty, są zbrodniarzami wojennymi. Zbrodniarze wojenni, w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w polityce i spychają do dołu z wapnem w Palmirach czy w Katyniu. To – w myśl kodeksu karnego– ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną, a giną masowo” – mówił Braun. Gdy czas dobiegł końca i wyłączono mu mikrofon zdążył jeszcze krzyknąć: „Będziesz pan wisiał”. Wybuchł skandal.

