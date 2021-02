Borys Budka reaguje na protest mediów. Szef Platformy Obywatelskiej ogłosił na konferencji plan działań. PO zamierza zorganizować szerokie konsultacje. – Ta sprawa jest na tyle poważna i dotyczy przyszłości nas wszystkich, że zaprosimy również premiera Jarosława Gowina – poinformował.

– Jako kluby opozycyjne zorganizujemy w przyszłym tygodniu konsultacje oraz wypracujemy jasne stanowisko jeśli chodzi o kwestie wolności mediów. To sprawa fundamentalna, to przede wszystkim filar demokracji, wolna, nieskrępowana debata – ogłosił w czwartek Borys Budka.

Przewodniczący @bbudka: Wczorajszy dzień pokazał, jak ważna jest solidarność wolnych mediów. Dzisiaj rozgrywa się walka o przyszłość Polski. O to, czy obywatele będą mieli dostęp do niezależnej informacji, czy będą mieli do czynienia jedynie z kłamstwem i manipulacjami. pic.twitter.com/15PnK46f2d