Premier Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj, że zgodnie z zapowiedziami Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładającej, że budżet na rok 2020 będzie bez deficytu. Choć to dopiero projekt, szef rządu nie krył satysfakcji.

Morawiecki poinformował, że zgodnie z przyjętym projektem budżet na rok 2020 nie zakłada deficytu. Choć projekt rząd przyjął jeszcze we wrześniu, to konieczne było powtórzenie czynności. W międzyczasie odbyły się bowiem wybory parlamentarne, a te wykluczają możliwość obradowania nad ustawami, których projekty przyjęto w poprzedniej kadencji.

„Budżet na 2020 rok ma być zrównoważony. Dochody i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł.” – mówił Mateusz Morawiecki. Premier przyznał jednak, że rząd wprowadził pewne zmiany. M.in. Rada Ministrów zwiększyła wydatki na służbę zdrowia.

„W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020.” – ocenił premier na konferencji prasowej.

Morawiecki zapewnił, że nowy budżet przewiduje wszystkie dotychczasowe programy socjalne, w tym 500 plus. „W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia, obniżony PIT z 18 do 17 proc. dla 24 mln ludzi.” – mówił.

Źr. onet.pl; twitter