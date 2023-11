Robert Lewandowski pod ostrzałem po meczu z Czechami. Zawodnik reprezentacji Polski został dosłownie „rozjechany” przez dziennikarze.

Reprezentacja Polski zremisowała na Stadionie Narodowym 1-1 z Czechami. W sieci pojawiło się wiele komentarzy dotyczących postawy Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony nie zaprezentował się bowiem najlepiej.

Polscy dziennikarze, którzy komentowali mecz na Twitterze, nie zostawili suchej nitki na snajperze Blaugrany i kapitanie nasze kadry narodowej. Lepiej, żeby Polak tego nie czytał, ponieważ może być wściekły.

– Od roku to powtarzam – Lewy wygląda kiepsko pod względem fizycznym. Niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio po kontuzji. Ma problem z wygrywaniem pojedynków, które w Bundeslidze były dla niego łatwizna. Plus (to pewnie naturalna konsekwencja) od jakiegoś czasu sprawia wrażenie sfrustrowanego. Nie widać po nim grama radości z gry. Każdy, kto ogląda go regularnie, wie, ze od lutego jest słabo, nawet gdy momentami zgadza się liczba goli – napisał Tomasz Ćwiąkała.

Lewandowski pod ostrzałem krytyki

– Nie sądziłem, że tak szybko napiszę takie słowa: Lewandowski największym hamulcowym reprezentacji Polski – napisał z kolei Marek Bobakowski, dziennikarz serwisu WP Sportowe Fakty.

– Chaos, szarpanina, liderzy – potencjalni, jak #Lewandowski i #Bednarek (już 53 A!!!) – kompletnie bez formy – ocenił z kolei Roman Kołtoń z „Prawdy Futbolu”.

– Nie przypominam sobie innego piłkarza, który w ciągu dwunastu miesięcy tak bardzo zjechał z poziomem sportowym jak Lewandowski. Facet jest nie do poznania – ocenił Michał Konarski.

