Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alert dla dziewięciu województw. Możliwe są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Dotyczy to przede wszystkim południowo-wschodniej części kraju.

IMGW wydało ostrzeżenie 2 stopnia dla dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego. W tych regionach można się spodziewać opadów deszczu w niektórych miejscach od 25 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Na niektórych obszarach może spaść także grad.

IMGW wydało także alert 1 stopnia dla woj. pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego. W tych regionach opady powinny być mniej intensywne. Mogą jednak wynieść od 10 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Będą też porywy wiatru do 90 km/h. Można spodziewać się także gradu.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

Czytaj także: Podtopienia na Podkarpaciu. Woda porwała wóz strażacki z ewakuowaną rodziną

Źr. rmf24.pl; twitter