Estoński dyplomata i były szef wywiadu zagranicznego tego kraju Rainer Saks krytycznie ocenił reakcję Polski na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. W jego ocenie polska obrona powietrzna powinna zestrzelić taki obiekt.

Były szef wywiadu Estonii w rozmowie z telewizją ERR przekonywał, że Polska źle postąpiła. W jego ocenie polskie siły zbrojne powinny zestrzelić rosyjską rakietę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną.

„Podjęta przez Polskę decyzja, by nie zestrzeliwać rosyjskiego pocisku, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną, była błędem” – oświadczył estoński dyplomata. Podkreślił, że Rosja powinna otrzymać jednoznaczny sygnał, że takie obiekty będą zestrzeliwane. „W przeciwnym razie będzie miała poczucie, że może działać bez konsekwencji” – powiedział.

Były szef wywiadu Estonii przyznał, że w jego ocenie najlepszym rozwiązaniem byłoby wysłanie sygnału Rosji, że wszystkie obiekty lecące z tamtego kierunku zostaną zestrzelone. „Oczywiście trzeba to uzgodnić z Ukraińcami. Myślę, że pomogłoby to uniknąć dalszych incydentów. W tej chwili Rosja widzi nieco niepewną reakcję, co może ją zachęcić do kontynuowania tego lekkomyślnego działania” – stwierdził.

Źr. dorzeczy.pl