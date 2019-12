Wojciech Cejrowski od lat słynie z ostrego języka, którym chętnie posługuje się do komentowania bieżących wydarzeń na świecie. Tym razem na antenie radia Wnet oberwało się Grecie Thunberg oraz pomysłom ekologicznym Unii Europejskiej.

Cejrowski od początku nie ukrywał swojego stosunku do Thunberg. „Hiszpańska gazeta relacjonowała podróż i to wystąpienie na szczycie klimatycznym w Madrycie, szwedzkiej nastolatki. Szczerze to nie wiedziałem, że ona tam przyjedzie. Greta coś tam.” – zaczął.

„I ona podróżowała środkami, podobno ekologicznymi czyli katamaranem, zrobionym z plastiku.” – kpił dalej Cejrowski. „Dodatkowo potem jeździła pociągiem elektrycznym. A jak wiadomo pociąg elektryczny czerpie elektryczność! A żeby wytworzyć elektryczność, to już ekologia kończy się na kablu. Bo tam jest jakaś elektrownia węglowa, czy atomowa, a one smrodzą i brudzą, ale to jest cena naszej cywilizacji.” – dodał.

„Mówienie, że ona podróżowała ekologicznie, byłoby prawdą jakby ona przyszła na piechotę ze swojej Szwecji. A ona przyjechała pociągiem… Czym się ona różni od lotu samolotem?” – zastanawia się Cejrowski. „Jeśli chodzi o ekologię to niczym się nie różni! Jedno truje i drugie truje.” – stwierdził znany podróżnik.

Cejrowski odniósł się również do unijnych pomysłów ochrony środowiska. „Bruksela chce osiągnąć plan neutralności klimatycznej. To jest groźne, bo oznacza rezygnacje z różnych osiągnięć technologicznych. Zamiast rozwijać się w kierunku – coraz mniej węgla ten pociąg potrzebuje, czy elektryczności. To my chcemy zlikwidować pociąg.” – ocenił.

„To, że w ciągu 30-lat, UE chce sobie osiągnąć plan neutralności klimatycznej oznacza rezygnację z węgla i gazu. To co mamy robić? Lasy mamy wyrąbać teraz? Drewnem grzać w domach?” – oburzał się Cejrowski.

Cała rozmowa poniżej.

Źr. nczas.com; YouTube