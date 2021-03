Po bardzo długiej przerwie Wojciech Cejrowski ze swoim autorskim programem „Boso przez świat” ponownie pojawił się na antenie Telewizji Polskiej. Jak się okazuje program cieszy się olbrzymią popularnością wśród widzów. Pierwsze trzy odcinki obejrzało średnio po 900 tys. osób.

Wojciech Cejrowski z programem „Boso przez świat” ponownie zagościł na antenie TVP 2 od 28 lutego. Widzowie śledzą kolejne odcinki w każdą niedzielę o godzinie 18:30. Powtórki natomiast w soboty o godzinie 15:15.

Czytaj także: Miller: „Jeśli wnuczce coś się stanie, to poderżnę panu gardło”

Nowe odcinki programu „Boso przez świat” śledzi średnio po 900 tys. widzów. Jak podaje portal Wirtualne Media, ponad 1,1 mln widzów włączyło Dwójkę 28 lutego, by obejrzeć pierwszy odcinek.

Cejrowski w czołówce oglądalności

Taka oglądalność zapewnia podróżnikowi trzecie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych programów w tym czasie. Pierwsze miejsce zajmuje TVP1, które o tej samej porze nadaje „Jaka to melodia?” (2,2 mln widzów). Drugi jest Polsat („Wydarzenia” – 1,1 mln), a na czwartym miejscu plasuje się TVN ze swoim programem „Równi sobie”, który w ostatnim tygodniu miał prawie dwa razy mniej widzów (550 tys.) niż Cejrowski.

Czytaj także: Artur Boruc wyprowadza się z Polski. Jego żona zdradziła, gdzie chcą zamieszkać

Program na antenie TVP 2 emitowano do 2011 r. Potem Cejrowski przeniósł program do TVN Style, a w 2013 roku – do TV Puls. W TVN Style prowadził też swój program lifestylowy „Po mojemu”. To nie jedyna medialna aktywność znanego podróżnika, bo od połowy 2017 roku Cejrowski prowadzi „Audycję Podzwrotnikową” w radiowej Trójce. Ponadto publicysta współpracuje z Radiem Wnet i jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Źr. wirtualnemedia.pl; wmeritum.pl