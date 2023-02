Chełm. To dam zarejestrowano wstrząsające nagranie. Widać na nim, jak mężczyzna brutalnie traktuje swojego psa. Szuka go Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.

Chełmska Straż Ochrony Zwierząt, stowarzyszenie działające na terenie Chełma i świadczące pomoc zwierzakom, opublikowało wstrząsające nagranie. Zarejestrowano je w centrum położonego w województwie lubelskim miasta.

Na filmie widać, jak mężczyzna trzyma na smyczy swojego psa. W pewnym momencie zaczyna go jednak brutalnie szarpać, ponieważ zwierzę nie chce ruszyć za nim. Jest wyraźne zirytowany i energicznie ciągnie za smycz.

Przedstawiciele Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt apelują do wszystkich, którzy mogą znać mężczyznę o kontakt. Chcą bowiem namierzyć sprawcę tego szokującego zdarzenia.

Chełm: mężczyzna brutalnie szarpał psa. Teraz szuka go Straż Ochrony Zwierząt

– Dzisiaj rano (18.02) dostaliśmy taki filmik. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 8:30. Czy ktoś kojarzy tego mężczyznę? – napisano na profilu społecznościowym Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt.

– Bardzo długo szarpał psa i zmuszał go do ruchu (to tylko fragment, który dostaliśmy). Osoby, które są w stanie nam pomoc w ustaleniu miejsca zamieszkania tego człowieka , prosimy o kontakt na priv – napisano w dalszej części wpisu. Nagranie poniżej.

