Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian w ostrych słowach odniósł się do przecieków o tym, co ma zapaść na rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Madrycie. Chińczycy oskarżyli NATO o „narobienie bałaganu w Europie”.

Podczas szczytu NATO w Madrycie państwa sojusznicze mają przyjąć nową koncepcję strategiczną. Według agencji Bloomberg, w jej treści NATO nazwie Chiny „systemowym wyzwaniem”, a także odnotuje zacieśnianie współpracy między Pekinem a Moskwą.

Choć nie są to informacje oficjalne, to na nie trzeba było długo czekać aż zareagują Chiny. „Żądamy, aby NATO natychmiast przestało rozpowszechniać fałszywe i prowokacyjne oświadczenia przeciwko Chinom” – oświadczył rzecznik chińskiego MSZ.

Lijian dodał, że NATO stało się „narzędziem, za pomocą którego niektóre kraje utrzymują swoją hegemonię”, tworząc w tym celu „wyimaginowanych wrogów”.

Rzecznik chińskiego MSZ wezwał NATO do porzucenia mentalności z czasów zimnej wojny. Stwierdził, że Sojusz już „narobił bałaganu” w Europie, dodając, że nie ma potrzeby „robienia bałaganu” w Azji i innych regionach świata.

