Choinka, jaka stanęła na deptaku w Zielonej Górze wywołała ogromne zdumienie nawet samego prezydenta tego miasta. Opublikował on zdjęcie „pięknego” drzewka na facebooku.

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc w wielu miastach w reprezentacyjnych miejscach pojawiła się już choinka. Stało się tak m.in. w Zielonej Górze, ale tam coś ewidentnie poszło nie tak.

Nawet prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zwrócił uwagę na dość nietypowy wygląd tegorocznego drzewka. Choinka, delikatnie to ujmując, nie ma zbyt bujnych i gęstych gałązek. „Byłem dziś zobaczyć choinkę no i… i powiem łał. Ja wiem ze kryzys ale bez przesady. Jest decyzja o wymianie takie drzewko to tragedia. Nie wiem jak Wy ale ja takiego drzewka nie chce na Deptaku” – napisał.

Z wpisu Kubickiego wynika, że mieszkańcy mogą spodziewać się, że w tym miejscu niebawem stanie choinka z prawdziwego zdarzenia.

Źr. o2.pl