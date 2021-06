Reprezentacje Niemiec i Portugalii zmierzą się dziś w hicie drugiej kolejki fazy grupowej Mistrzostw Europy. Podczas konferencji prasowej Joachim Loew odniósł się między innymi do formy Cristiano Ronaldo. Nawiązał również do słynnej sytuacji, w której Portugalczyk odstawił butelki Coca-Coli.

Grupa F podczas tegorocznych Mistrzostw Europy zdecydowanie może zostać nazwana grupą śmierci. Francja, Niemcy, Portugalia i Węgry walczą tam o awans do 1/8 finału imprezy. W pierwszej kolejce Portugalia pokonała Węgry 3:0, a dwie bramki strzelił Cristiano Ronaldo. W drugim meczu Francja wygrała 1:0 z Niemcami.

Już dziś o 18:00 Niemcy zmierzą się z Portugalią w meczu, który zdecydowanie może pretendować do hitu drugiej kolejki. Jeżeli Niemcy przegrają, znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Trudno się więc dziwić, że cała kadra jest bardzo zmobilizowana.

Podczas konferencji prasowej do dyspozycji Portugalczyków odniósł się Joachim Loew. Trener reprezentacji Niemiec zwrócił szczególną uwagę na Cristiano Ronaldo, nawiązując do sytuacji sprzed kilku dni, kiedy to Portugalczyk podczas konferencji prasowej odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli. „Cristiano Ronaldo potrafi więcej niż tylko przenosić butelki po coli. Nadal jest wyjątkowym graczem. Umie strzelać bramki, ma dobry finisz i dobrze gra głową. Znamy jego ścieżki, to ważne” – powiedział.

Joachim Loew zaznaczył jednak, że Portugalia to nie tylko Cristiano Ronaldo. „Portugalia nie jest jednoosobowym show Ronaldo, ale ma czterech lub pięciu światowej klasy graczy w ofensywie. Dlatego ważne jest, aby nie zaniedbać gry w defensywie” – stwierdził. „Teraz Portugalia ma szerokie pole do manewru z takimi graczami jak Silva, Fernandes, Felix i Jota. To zespół, który potrafi lepiej grać kombinacyjnie od Francji. Robią to bardzo dobrze” – dodał.

Żr.: WP SportoweFakty