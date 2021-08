Po 12 latach Cristiano Ronaldo wraca do Manchesteru United. Drużyna potwierdziła właśnie transfer napastnika, który w ostatnich latach grał w Juventusie Turyn. Portugalczyk w drużynie Czerwonych Diabłów grał w latach 2003-2009.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Cristiano Ronaldo chce odejść z Juventusu Turyn. Portugalczyk trafił tam w 2018 roku, gdy odszedł z Realu Madryt. Przez trzy lata wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, zdobył 101 bramek i zanotował 22 asysty. Trener Starej Damy potwierdził jednak, że zawodnik chce opuścić drużynę.

Początkowo Ronaldo łączony był przede wszystkim z Manchesterem City. Dziś okazało się jednak, że klub wycofał się z chęci pozyskania Portugalczyka. Sam Cristiano zdecydował, że po 12 latach wróci do Manchesteru United.

Zawodnik właśnie na Old Trafford rozpoczął swoją wielką karierę. Do Manchesteru trafił w 2003 roku z Sportingu. Portugalczyk rozegrał w drużynie Czerwonych Diabłów 196 spotkań, w których strzelił 84 bramki. W 2009 roku opuścił Anglię i przeszedł do Realu Madryt.

Teraz Manchester United przekazał informację o transferze. „Witaj w domu, Cristiano” – czytamy na Twitterze drużyny.

Czytaj także: Lewandowski w PSG? Jest reakcja Bayernu

Żr.: Twitter/Manchester United