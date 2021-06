Cristiano Ronaldo nie powstrzymał swoich emocji po meczu Belgia-Portugalia w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Portugalczyk po ostatnim gwizdku cisnął o ziemię opaskę kapitana a później jeszcze ją kopnął. Zachowanie piłkarza spotkało się z krytyką ze strony kibiców.

Cristiano Ronaldo robił co mógł, by w meczu z Belgią zdobyć bramkę dla swojej drużyny. Nie udało się i to Belgia awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Tym samym wiadomo już, że Portugalczycy nie obronią zdobytego w 2016 roku tytułu. Belgowie wygrali 1:0, a gola na miarę awansu strzelił Thorgan Hazard.

Po ostatnim gwizdku Ronaldo nie mógł powstrzymać złości. Portugalczyk cisnął o ziemię opaskę kapitańską. Później, gdy schodził do szatni, zrobił to ponownie, a następnie ją kopnął. To nie spodobało się portugalskim kibicom, którzy twierdzą, że CR7 nie ma do tej opaski szacunku. „Nie ma wstydu” – czytamy w komentarzach.

To nie pierwszy raz, gdy Ronaldo w ten sposób wyraża swoje niezadowolenie. Podobna sytuacja miała miejsce w marcu tego roku, podczas spotkania Portugalia-Serbia w eliminacjach do mistrzostw świata. Wówczas bramka Cristiano Ronaldo nie została uznana przez sędziego, a tych rozgrywkach nie można było skorzystać z technologii VAR.

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away… pic.twitter.com/FKSQr1b8o1 — MC (@CrewsMat19) June 27, 2021

Żr.: Onet, Twitter/MC