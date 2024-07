Krzysztof Cugowski wyraził opinię, że komentatorzy dyskryminują klub żużlowy, któremu kibicuje. Przyznał, że gdy ogląda mecze w telewizji, to zazwyczaj po prostu wyłącza dźwięk, bo nie jest w stanie znieść tego, co słyszy.

Krzysztof Cugowski to nie tylko słynny wokalista, ale również zapalony kibic. Jednak jak się okazuje również on ma za złe komentatorom zajmującym się żużlem. Legendarny wokalista Budki Suflera przyznał, że podczas oglądania meczy po prostu wyłącza dźwięk.

„Motor, kiedy wchodził do PGE Ekstraligi, nikomu nie przeszkadzał, ponieważ nie wygrywał. W tej chwili zwycięża i to przeszkadza wszystkim, łącznie z komentatorami żużla. Dlatego, jak mam okazję oglądać żużel, robię to bez fonii, gdyż trudno mi tego wszystkiego słuchać” – mówi Cugowski, cytowany przez WP Sportowe Fakty. „Za granicą można wykupić pakiet, w którym sport śledzi się bez komentarza. U nas niestety nie ma takiej możliwości” – dodaje.

„Jestem kibicem, mam wielu przyjaciół, którzy też są fanami „czarnego sportu”. Mają dokładnie takie same wnioski. Mogliby się uspokoić ci państwo, którzy komentują. Rozumiem, że każdy ma swoje preferencje, lecz jakikolwiek komentator sportowy, powinien zachować minimum obiektywizmu, bo taka jest jego rola. Niestety tak się nie dzieje” – mówi Cugowski.

