Sensacyjny zwrot Turcji ws. rozszerzenia NATO. Ankara, która dotychczas blokowała rozszerzenie Sojuszu, teraz zmieniła zdanie! Informację oficjalną w tej sprawie ogłosił sam szef NATO Jens Stolteberg.

Szwecja i Finlandia w obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę zdecydowały się, by starać się o wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Początkowo wydawało się, że to tylko kwestia czasu. Finlandii rzeczywiście się udało, jednak Szwecja do tej pory nie dostała zgody. Dlaczego?

Akcesję Szwecji blokuje Turcja. Politycy Z Ankary twierdzą, że Szwecja nie przykłada się do… zwalczania kurdyjskich bojowników. W opinii Turcji właśnie w tym kraju ukrywają się terroryści.

Władze Szwecji apelowały jednak i zabiegały o zgodę Turcji i załatwienie sprawy innymi, dyplomatycznymi metodami. Czy porozumienie jest możliwe? Ostatnio swój pomysł na przełamanie impasu ujawnił Recep Tayyip Erdogan. „Unia Europejska powinna otworzyć drogę do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO” – oświadczył, podczas konferencji prasowej.

Sensacyjny zwrot w Turcji. Ankara zgadza się na rozszerzenie NATO

Jednak w poniedziałek ogłoszono sensacyjny zwrot. Jens Stoltenberg poinformował, że Turcja zmienia swoje stanowisko. NATO powiększy się o Turcję!

Historyczna chwila – Turcja w końcu zgodziła się na wejście Szwecji do NATO. R.Erdogan przekaże protokół akcesyjny Szwecji do parlamentu do szybkiej ratyfikacji! @PR24_pl https://t.co/c5JZclljkq — Beata Płomecka (@bplomecka) July 10, 2023

No i mamy to ! Sekretarz NATO poinformował, że R.T. Erdoğan zgodził się jak najszybciej przesłać protokół akcesyjny Szwecji do tureckiego parlamentu i zapewnić jego ratyfikację. Mówiłam, turecka polityka trzyma widza w napięciu do końca :))))#Turcja https://t.co/G8Jyh9XmgJ — Aleksandra Maria Spancerska (@AMSpancerska) July 10, 2023

Przeczytaj również: