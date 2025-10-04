W Rzymie, w dzielnicy Termini, doszło do aktu wandalizmu na pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II. Na monumencie pojawiły się obraźliwe napisy oraz symbol sierpa i młota, co wywołało oburzenie wśród mieszkańców i władz.

Monument autorstwa włoskiego artysty Oliwiero Rinaldiego został odsłonięty 18 maja 2011 roku. Inspiracją dla rzeźby było zdjęcie wykonane w listopadzie 2003 roku podczas spotkania Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Pomnik miał być hołdem dla polskiego papieża, który pozostawił trwały ślad w historii Kościoła i świata.

Jak donosi włoski dziennik „La Repubblica”, do dewastacji doszło w trakcie manifestacji wyrażającej solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy. Na pomniku namalowano wulgarny napis w języku włoskim: „Fascista di merda”, co w tłumaczeniu oznacza mniej więcej „faszystowski kawałek g***”.

“Fascista”: imbrattata la statua di papa Wojtyla davanti alla stazione Termini https://t.co/l5UgvkdIdd pic.twitter.com/KLEQLp3zwT — Repubblica Roma (@rep_roma) October 4, 2025

Włoska agencja informacyjna ANSA poinformowała, że w sobotę karabinierzy rozpoczęli działania mające na celu usunięcie napisów i przywrócenie pomnika do pierwotnego stanu.

