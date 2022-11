Komisja Europejska nie zgadza się na utrzymanie w Polsce tarczy antyinflacyjnej dotyczącej cen paliw, nawozów i gazu ziemnego – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jeżeli nie zostanie wypracowany nowy mechanizm, wkrótce czekają nas gigantyczne podwyżki na stacjach benzynowych. Szczególnie odczują to kierowcy samochodów z silnikami diesla.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie obowiązującej w Polsce tarczy antyinflacyjnej cytuje „Dziennik Gazeta Prawna”. „Obecne ramy prawne nie pozwalają na stosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo” – czytamy.

I o ile w przypadku gazu, elektryczności i ciepła systemowego stawki VAT nie mogą być niższe niż 5 procent (obecnie w Polsce jest to 0 procent), to w przypadku paliw jedyną dopuszczalną opcją jest 23-procentowy VAT. A to może oznaczać gigantyczne podwyżki na stacjach benzynowych, odczuwalne przede wszystkim dla kierowców diesli. „To by oznaczało, że cena benzyny 95 wzrosłaby do 7,50 zł. Ta cena może nie robić takiego wrażenia, bo kierowcy w tym roku płacili już więcej. Za to cena diesla sięgnęłaby takiego poziomu, którego jeszcze na polskich stacjach nie widzieliśmy” – mówi w rozmowie z „Faktem” Grzegorz Maziak z portalu e-petrol.

Premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że rząd nie zrezygnuje z tarczy inflacyjnej, jednak dodał, że będzie ona musiała przyjąć nową formę. Ma zostać zastąpiona nowym mechanizmem ochrony przed i inflacją, który będzie polegał na kształtowaniu cen przez spółki energetyczne.

Źr.: Fakt