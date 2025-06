Dni Ursynowa zakłócone przez szokujący incydent. Nożownik zaatakował przypadkową osobę. Przyznał się do ataku nożem. Prokuratura przytoczyła szczegóły tego zdarzenia.

Dni Ursynowa w Warszawie trwały w sobotę. To wtedy doszło do ataku. Do zdarzenia doszło w tłumie uczestników imprezy, a sprawca natychmiast uciekł z miejsca przestępstwa. Sprawcę zatrzymano dopiero we wtorek.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała komunikat, w którym poinformowała, że Sebastian D. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do ataku.

Śledczy ujawnili szczegóły. „Jeden z uczestników został pchnięty około ośmiocentymetrowym, rozkładanym nożem w brzuch. Szybka reakcja osób postronnych i udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej spowodowało, że pokrzywdzony został szybko przewieziony do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności ratunkowych jego obrażenia zakwalifikowane zostały jako średnie” – czytamy.

Przeczytaj również:

Źr. Interia