Norman Davies, znany historyk, udzielił wywiadu dla Radia Katowice. Podczas rozmowy przedstawił dość niespodziewaną tezę dotyczącą konfliktu Rosji z Chinami.

Davies o sytuacji na świecie rozmawiał z Radiem Katowice. W trakcie wywiadu przyznał, że w jego ocenie Rosja jest słaba i nic nie wskazuje na to, by Władimir Putin mógł liczyć na zwycięstwo w trwającej wojnie z Ukrainą.

Co więcej, historyk uważa również, że Putin nie odbuduje swojego imperium, a „Związek Radziecki był wiele razy większy, mocniejszy i groźniejszy niż Rosja dzisiaj”. Davies przyznaje jednocześnie, że niedługo na horyzoncie pojawi się za to inny problem dla Rosji.

– Nastąpi niedługo inny problem dla Rosji. Moim zdaniem wygląda na to, że konflikt chińsko-rosyjski jest nie do uniknięcia – powiedział Norman Davies w rozmowie z Radiem Katowice.

Jak miałoby do tego dojść? Davies przypomina, że – poza trwającym sporem z Japonią o Wyspy Kurylskie – to Chiny mogą w przyszłości podejmować działania, których celem będzie powiększenie terytorium kosztem Rosji. Dodał też, że Chiny są dziesięciokrotnie liczniejsze, mocniejsze i bogatsze od Rosji. Czy faktycznie do tego dojdzie? Na dziś trudno sobie wyobrazić taki scenariusz.

Przeczytaj również: