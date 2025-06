Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z Władimirem Putinem. Ten miał zaoferować swoją pomoc w mediacjach dotyczących konfliktu Izraela z Iranem.

Trump w środę powiedział, że rozmawiał z Władimirem Putinem. Do wymiany zdań pomiędzy prezydentami miało dojść we wtorek. Okazuje się, że Putin zaoferował swoją pomoc w procesie mediacyjnym dotyczącym wojny Izraela z Iranem. Tak przynajmniej twierdzi Donald Trump.

– Zaoferował pomoc w mediacji. Powiedziałem mu: zrób mi przysługę – mediuj w swojej własnej wojnie. Najpierw zajmijmy się Rosją, dobrze? – oznajmił Donald Trump w rozmowie z mediami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył, że priorytetem w tym momencie jest Rosja i Putin tam powinien skupić swoje zaangażowanie. Powiedziałem: Władimirze, najpierw uporządkujmy sprawy w Rosji. A tym możesz zająć się później – powiedział.

Moskwa jest zaniepokojona sytuacją na Bliskim Wschodzie. To nie dziwi, ponieważ Iran to jej bliski sojusznik, który wspiera rosyjską armię w trwającej wojnie na Ukrainie. To stamtąd pochodzą używane przez Rosję drony kamikaze.

Przeczytaj również: