Donald Trump zażądał od Wenezueli, aby natychmiast przyjęła migrantów usuniętych z USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że jeśli tego nie zrobią, „zapłacą niepoliczalną cenę”.
Trump odniósł się do sprawy w serwisie Truth Social. „Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i osoby z zakładów psychiatrycznych, w tym z najgorszych na świecie szpitali psychiatrycznych, które wenezuelskie 'przywództwo’ siłą wypchnęło do Stanów Zjednoczonych” – napisał.
„Tysiące ludzi zostało ciężko rannych, a nawet zabitych przez te 'potwory'” – podkreślił Trump.
„WYRZUĆCIE ICH Z NASZEGO KRAJU NATYCHMIAST, ALBO CENA, KTÓRĄ ZAPŁACICIE, BĘDZIE NIE DO OBLICZENIA!” – dodał wielkimi literami.
Dzień wcześniej Trump poinformował o kolejnym ataku na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim. Zdaniem Waszyngtonu przewoziła narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ataku rakietowym na łódź miało zginąć trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który – jak utrzymuje prezydent USA – działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro.
Źr. RMF FM