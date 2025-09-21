Donald Trump zażądał od Wenezueli, aby natychmiast przyjęła migrantów usuniętych z USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że jeśli tego nie zrobią, „zapłacą niepoliczalną cenę”.

Trump odniósł się do sprawy w serwisie Truth Social. „Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i osoby z zakładów psychiatrycznych, w tym z najgorszych na świecie szpitali psychiatrycznych, które wenezuelskie 'przywództwo’ siłą wypchnęło do Stanów Zjednoczonych” – napisał.

„Tysiące ludzi zostało ciężko rannych, a nawet zabitych przez te 'potwory'” – podkreślił Trump.

„WYRZUĆCIE ICH Z NASZEGO KRAJU NATYCHMIAST, ALBO CENA, KTÓRĄ ZAPŁACICIE, BĘDZIE NIE DO OBLICZENIA!” – dodał wielkimi literami.

Donald J. Trump Truth Social 09.20.25 12:56 PM EST pic.twitter.com/SJkca1srGX — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 20, 2025

Dzień wcześniej Trump poinformował o kolejnym ataku na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim. Zdaniem Waszyngtonu przewoziła narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ataku rakietowym na łódź miało zginąć trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który – jak utrzymuje prezydent USA – działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro.

Źr. RMF FM